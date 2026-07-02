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KONYA Haberleri

Konya’da yaşayan şehit babası: “Oğlumu kaybettim ama vatanımı kazandım’’

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Konya’da yaşayan şehit babası: “Oğlumu kaybettim ama vatanımı kazandım’’
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerle girdiği çatışmada 281 mermi atan ve ardından da şehit düşen 30 yaşındaki polis memuru Fırat Bulut’un Konya’da yaşayan babası Şinasi Bulut, oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, o gece canını hiçe sayarak vatanını savunan kahramanların fedakârlıkları hafızalardaki yerini koruyor. O kahramanlardan biri de Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı verdiği destansı mücadeleyle şehit olan polis memuru Fırat Bulut oldu. Konya'nın Ereğli ilçesinden çıkan kahramanın ailesi, geçen yıllara rağmen evlat acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor.

2,5 SAAT BOYUNCA DARBECİLERE DİRENDİ

15 Temmuz gecesi görev başında olan polis memuru Fırat Bulut, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı yaklaşık 2,5 saat boyunca mücadele etti. Çatışma sırasında 281 mermi kullanarak hainlere geçit vermeyen Bulut, arkadaşlarının "Geri çekil, siper al" çağrılarına rağmen bulunduğu noktayı terk etmedi.

Kahraman polis, "Ben bu vatan hainlerinin önünden çekilmem. Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz." sözleriyle kararlılığını ortaya koydu. Bu sözlerin ardından açılan ateş sonucu şehit düştü.

"OĞLUMU KAYBETTİM AMA VATANIMI KAZANDIM"

Konya Ereğli'de yaşayan şehit babası Şinasi Bulut, 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesinde yaptığı açıklamada oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Evlat acısının dinmediğini ifade eden Bulut, oğlunun bayrak, ezan ve vatan uğruna canını ortaya koyduğunu belirterek, "Oğlumu kaybettim ama vatanımı kazandım. Vatan olmazsa hiçbirimizin anlamı kalmaz. Fırat ve onun gibi kahramanlar canları pahasına bu ülkeyi hainlere teslim etmedi." ifadelerini kullandı.

"BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ" MESAJI

Şehit babası, vatan söz konusu olduğunda ailesinin her ferdinin aynı fedakârlığı göstermeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Bu vatan için bir değil bin Fırat feda olsun. Gerekirse biz de canımızı veririz. Bir ölür, bin diriliriz. Yeter ki vatan sağ olsun." dedi.

15 Temmuz gecesi verilen mücadelenin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Bulut, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

"BU İHANET ASLA UNUTULMAYACAK"

Şinasi Bulut, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini belirterek, her yıl dönümünde aynı acıyı yeniden yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun kendisine, "Baba, vatan elden gidiyor. Bir Fırat gitmiş çok mu?" dediğini anlatan Bulut, "Bu sözlerin üzerine söylenecek başka bir şey yok. Mevzu vatansa gerisi teferruattır. Bu ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un adı, kahramanlığını yaşatmak amacıyla Erzurum'da bir caddeye ve Ankara Keçiören'de bir okula verilerek ölümsüzleştirildi.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

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