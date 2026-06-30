Konya’da kanlı biten düğün! Muhtarın düğünde ateş açtığı anlar ortaya çıktı

Olay, pazar günü Meram ilçesinde Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünde Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali A., tabancasıyla havaya ateş açmak isterken düğünde davetli olarak bulunan H.İ.E, bacağından yaralandı.
H.İ.E ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, muhtar Aki A. gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muhtarın olaydan kısa bir süre önce damadın yanında tabancasını ateşlediği anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.
İŞTE O ANLAR;
Kaynak: DHA