Konya’da elektrik akımı büyük üzüntüye neden oldu! 7’si de öldü

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, bir besihanede elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayın ardından üreticiye geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
Besihanede talihsiz olay
Edinilen bilgiye göre olay, Tuzlukçu ilçesi Yukarı Mahalle'de yaşandı. Mahalle sakinlerinden Yıldıray Elçi'ye ait besihanede henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Yaşanan olayın ardından üretici büyük maddi zarar yaşarken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Tuzlukçu Belediyesinden geçmiş olsun mesajı
Tuzlukçu Belediyesi de yaşanan olayın ardından bir açıklama yayımlayarak üreticiye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Belediyenin açıklamasında, "İlçemiz Yukarı Mahalle sakinlerinden Yıldıray ELÇİ'ye ait besihanede meydana gelen üzücü olayda, elektrik akımına kapılan 7 adet büyükbaş hayvan telef olmuştur. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı üreticimiz Yıldıray ELÇİ' ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
(Berna Ata)