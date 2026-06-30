GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,573 TL
EURO
52,970 TL
STERLİN
61,649 TL
GRAM
6.056 TL
ÇEYREK
9.983 TL
YARIM
19.874 TL
CUMHURİYET
39.646 TL
KONYA Haberleri

Konya’da elektrik akımı büyük üzüntüye neden oldu! 7’si de öldü

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da elektrik akımı büyük üzüntüye neden oldu! 7’si de öldü

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, bir besihanede elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayın ardından üreticiye geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Besihanede talihsiz olay

Edinilen bilgiye göre olay, Tuzlukçu ilçesi Yukarı Mahalle'de yaşandı. Mahalle sakinlerinden Yıldıray Elçi'ye ait besihanede henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yaşanan olayın ardından üretici büyük maddi zarar yaşarken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Tuzlukçu Belediyesinden geçmiş olsun mesajı

Tuzlukçu Belediyesi de yaşanan olayın ardından bir açıklama yayımlayarak üreticiye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediyenin açıklamasında, "İlçemiz Yukarı Mahalle sakinlerinden Yıldıray ELÇİ'ye ait besihanede meydana gelen üzücü olayda, elektrik akımına kapılan 7 adet büyükbaş hayvan telef olmuştur. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı üreticimiz Yıldıray ELÇİ' ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER