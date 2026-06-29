Konya’da patlama sesi duyuldu!

Konya’da bugün kentin farklı bölgelerinden yüksek patlama sesleri geldi. Ses, şehirde kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Konya merkezde duyulan patlama sesi paniğe sebep oldu. Patlama sesi şehirde kısa süreli paniğe yol açtı.

Kent genelinde duyulan ses özellikle Karatay bölgesinde daha şiddetli hissedildi.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Kent genelinde birçok noktadan duyulan ve halk arasında paniğe yol açan patlama sesinin kaynağı belli oldu. Yapılan açıklamalara göre, sesin F-16'ların ses hızını aşması sonucu oluşan "sonik patlama”dan kaynaklandığı öğrenildi.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, bir nesnenin havada ses hızını aşarak hareket etmesiyle oluşan şok dalgalarının ürettiği yüksek sesli patlamadır. Bu olay, insan kulağına bir patlama ya da gök gürültüsü gibi gelen ve büyük miktarda ses enerjisi yayan bir sesle sonuçlanır. Ateşlenen bir merminin çıkardığı patlama sesi veya bir kamçının şakırtısı, küçük çaplı sonik patlamalara örnek olarak verilebilir.

Özellikle büyük süpersonik (ses üstü hızda) uçaklar tarafından oluşturulan sonik patlamalar, oldukça yüksek gürültüye neden olabilir. Bu sesler, insanların uyanmasına yol açabileceği gibi bazı binalarda küçük yapısal hasarlara da neden olabilir.

(Berna Ata)