Konya yolunda düğün sevinci yangın paniğine dönüştü!

Karaman-Ereğli yolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen kutlama sırasında atılan havai fişekler, büyük bir paniğe neden oldu. Havai fişeklerden sıçrayan kıvılcımlar, salonun hemen yanındaki kuru otluk alanı tutuştururken, alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

HAVAİ FİŞEKLER YANGINA NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre, düğün eğlencesi sırasında kullanılan havai fişeklerden düşen kıvılcımlar, düğün salonunun bitişiğindeki kuru otluk alana isabet etti. Sıcak havanın ve rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin düğün salonuna ve çevrede bulunan yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle yaz aylarında havai fişek kullanımında daha dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

(Bekir Turan)