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KONYA Haberleri

15 bin kişilik araştırmada Konya ilk 5’e girdi!

15 bin kişilik araştırmada Konya ilk 5’e girdi!
Özel bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen “Halkla İletişim ve Hizmet Memnuniyetine Göre En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları“ araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediyeleri arasında yer aldı.

Özel bir araştırma şirketi tarafından "Halkla İletişim ve Hizmet Memnuniyetine Göre" En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma 15-25 Haziran 2026 tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Telefon Anketi yöntemiyle 30 büyükşehirde yaşayan 15 bin 400 kişi ile gerçekleştirildi.

Araştırma sonucunda Özlem Çerçioğlu yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi yüzde 61,4'lük oranla beş büyükşehir arasında kendine üçüncü sırada yer buldu. Diğer büyükşehir belediyeleri ise Gaziantep, Konya, Balıkesir ve Mersin olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

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