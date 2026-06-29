Konya’ya acı haber! Feci kazadaki 2 sürücüde hayatını kaybetti

Kaza, dün sabah saat 09.30 sıralarında Manisa'nın Gördes ilçesi Gördes-Salihli yolu Çaykenarı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gördes istikametinden Salihli istikametine seyir halinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Aziz Aydın (36) yönetimindeki 45 ASL 646 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Baki Aksoy (58) idaresindeki 42 BHA 816 plakalı kamyon virajda kafa kafaya çarpıştı.
Kazada her iki sürücü ağır yaralanırken, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan B.B. (49) hafif yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunan sürücüler Aziz Aydın ve Baki Aksoy, buradaki müdahalelerinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak ağır yaralı sürücülerden Aziz Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
KONYALI SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre diğer sürücü Konyalı Baki Aksoy'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralının tedavisine devam edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Öte yandan, Gördes ilçesinde son bir hafta içerisinde art arda yaşanan trafik kazaları ilçe halkını tedirgin etmeye başladı. Vatandaşlar, yetkililerden ilçede yaşanan bu elim kazaların önüne geçilebilmesi için yollarda gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.
Kaynak: İHA