Konya’da istismarcı patrona 21 yıl hapis cezası! Eşi de yardım etmiş

Konya'da bir kuyumcuda çalışan 27 yaşındaki genç kadına yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, kuyumcu M.A. hakkında 21 yıla kadar, eşi M.Ş.A. hakkında ise 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuksuz yargılanan M.A.'nın "zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçundan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Eşi M.Ş.A. hakkında ise "nitelikli cinsel saldırıya yardım etme", "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından toplam 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosya, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava süreci başlatıldı.

İDDİALAR DOSYAYA GİRDİ

İddianamede yer alan bilgilere göre Y.K. isimli genç kadın, 14 Kasım 2024 tarihinde babasının da tanıdığı belirtilen kuyumcuda çalışmaya başladı. İddiaya göre işyerinde bir süre sonra patronu M.A. ile yakınlaşan genç kadın, içeceğine ilaç katıldığı öne sürülen bir olayın ardından cinsel saldırıya uğradı. Soruşturma dosyasında ayrıca M.A.'nın eşi M.Ş.A.'nın da mağdura ait uygunsuz görüntüleri çektiği iddiasına yer verildi.

TELEFON İNCELEMESİNDE MESAJLAR TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında M.Ş.A.'nın cep telefonu üzerinde yapılan dijital incelemede, mağdura ait olduğu iddia edilen görüntülere rastlanmadığı belirtildi. Ancak bilirkişi incelemesinde Y.K. ile ilgili mesaj içeriklerinin tespit edildiği ve bu bulguların da iddianamede delil olarak yer aldığı ifade edildi.

Sanıklar hakkındaki suçlamalar yargılama sürecinde mahkeme tarafından değerlendirilecek.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi