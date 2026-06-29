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KONYA Haberleri

Konya’da yasaklar boy boy sıralandı!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da yasaklar boy boy sıralandı!

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimlerini mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğünü duyurdu.

DENETİMLER KAPSAMLI ŞEKİLDE YAPILDI

Müdürlüğün su ürünleri kontrol ekipleri tarafından perakende balık satış iş yerleri, balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri ve balık alım kantarlarında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde balık boy yasaklarına uyulup uyulmadığı incelenirken, ruhsat ve belge kontrolleri de titizlikle yapıldı. Ayrıca balıkçılara ilgili mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

BOY YASAKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Denetimlerde, sazan balığı için 40 santimetre, sudak balığı için 26 santimetre, kadife sazanı için 26 santimetre ve tatlı su kefali için 20 santimetrenin altındaki balıkların avlanmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin sağlanması ve göllerdeki balık popülasyonunun korunmasının ancak av yasağı ve boy sınırlamalarına uyulmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan, belirtilen yasal boy sınırlarının altındaki balıkları satın almamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı olmaları istendi.

(Meltem Aslan)

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