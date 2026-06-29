Konya’da üniversite önünde yangın paniği! Kullanılamaz hale geldi

Konya'da gece saatlerinde KTO Karatay Üniversitesi önünde aniden alev alan bir otomobil, kısa süreli paniğe neden oldu. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede aracı sararken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI
Edinilen bilgiye göre, KTO Karatay Üniversitesi önünde otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.
UYARI LAMBALARI AÇILDI
Otomobildekiler dumanı erken fark etti, uyarı lambalarını yakarak araçtan indiler. Saniyeler içinde otomobil alev alev yanmaya başladı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Otomobile kimse yaklaşamadı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşması da uzun sürmedi.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre yangının teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Yetkililerin olayla ilgili araştırması sürüyor.
(Cumali Özer)