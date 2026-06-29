GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,667 TL
EURO
53,193 TL
STERLİN
61,782 TL
GRAM
6.091 TL
ÇEYREK
10.041 TL
YARIM
19.991 TL
CUMHURİYET
39.879 TL
KONYA Haberleri

Konya’da üniversite önünde yangın paniği! Kullanılamaz hale geldi

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da üniversite önünde yangın paniği! Kullanılamaz hale geldi

Konya'da gece saatlerinde KTO Karatay Üniversitesi önünde aniden alev alan bir otomobil, kısa süreli paniğe neden oldu. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede aracı sararken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI

Edinilen bilgiye göre, KTO Karatay Üniversitesi önünde otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

UYARI LAMBALARI AÇILDI 

Otomobildekiler dumanı erken fark etti, uyarı lambalarını yakarak araçtan indiler. Saniyeler içinde otomobil alev alev yanmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Otomobile kimse yaklaşamadı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşması da uzun sürmedi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre yangının teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Yetkililerin olayla ilgili araştırması sürüyor.

 

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER