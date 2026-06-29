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KONYA Haberleri

Konya’da bazı ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da bazı ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

Konya Valiliği, artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı il genelindeki birçok ormanlık alana girişlerin 1 Temmuz-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Yasak kapsamına Selçuklu, Meram ve Karatay başta olmak üzere Derbent, Beyşehir, Derebucak, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Taşkent, Hadim, Ilgın, Doğanhisar, Kadınhanı ve Sarayönü ilçelerindeki çok sayıda ormanlık alan alındı.

ORMANLARA GİRİŞİN YASAKLANDIĞI ALANLAR

Konya Valiliği'nin kararı doğrultusunda 1 Temmuz-31 Ekim 2026 tarihleri arasında girişlerin yasaklandığı ormanlık alanlar şunlar oldu:

Merkez İlçeler (Selçuklu-Meram-Karatay)

  • Sızma Mahallesi Ormanlık Alanı
  • Dokuz Mahallesi Ormanlık Alanı
  • Bağrıkurt Mahallesi Ormanlık Alanı
  • Çayırbağı Mahallesi (Seydişehir yolu sağ tarafı)
  • Altınapa Barajı Mevkii
  • Küçük Muhsine Mahallesi Ormanlık Alanı
  • Sulutas Mahallesi Ormanlık Alanı
  • Sarayköy Mahallesi Ormanlık Alanı
  • Dere Mahallesi Ormanlık Alanı
  • Çandır Mahallesi Ormanlık Alanı
  • Sağlık Mahallesi Ormanlık Alanı

Derbent

  • Güney Mahallesi Ormanlık Alanı
  • Derbent Göleti ve çevresi
  • Mülayim Ormanları
  • Arapözü Mahallesi
  • Saraypınar Mahallesi

Beyşehir

  • Huğlu Mahallesi
  • Üstünler Mahallesi
  • Hüseyinler Mahallesi
  • Yazyurdu Mahallesi
  • Başgöze Mahallesi
  • Damlapınar Mahallesi
  • Şamlar Mahallesi
  • Yenidoğan Mahallesi
  • Doğanbey Mahallesi
  • Üçpınar Mahallesi
  • Karabayat Mahallesi
  • Karaali Mahallesi
  • Yeşildağ Muhafaza Ormanı
  • Atatürk Ormanı Mevkii
  • Eşrefoğlu Muhafaza Ormanı
  • İslibucak Muhafaza Ormanı
  • Beyşehir Gölü Milli Parkı Ormanlık Alanları

Derebucak

  • Gencek Mahallesi
  • Çamlık Mahallesi
  • Durak Mahallesi
  • Tepearası Mahallesi
  • Göynem Mahallesi
  • Musalla Mahallesi
  • Sarayönü Mahallesi
  • Pınarbaşı Mahallesi
  • Derebucak Milli Parkı Ormanlık Alanları

Hüyük

  • Pınarbaşı Mahallesi
  • Göçeri Mahallesi
  • İlmen Mahallesi
  • Suludere Mahallesi
  • Başlamış Mahallesi
  • Çamlıca Mahallesi
  • Selki Mahallesi
  • Gökçekuyu Mahallesi
  • İmrenler Yaylası
  • Hüyük Yaylası (31 Yaylası)

Seydişehir

  • Kızılca Mahallesi
  • Yenice Mahallesi
  • Gökçehüyük Mahallesi
  • Taraşçı Mahallesi
  • Çatmakaya Mahallesi
  • Madenli Mahallesi

Ahırlı

  • Kuruçay Devlet Ormanı
  • Sorkun Çarşamba Devlet Ormanı
  • Aktepe Devlet Ormanı
  • Damlar Devlet Ormanı

Yalıhüyük

  • Yalıhüyük Devlet Ormanı

Bozkır

  • Akçapınar Devlet Ormanı
  • Sazlı Devlet Ormanı
  • Üçpınar Devlet Ormanı

Taşkent

  • Tatartekne Devlet Ormanı Mevkii
  • Kıblekayası Devlet Ormanı Mevkii
  • Taşdibi Devlet Ormanı Mevkii
  • Messeni Devlet Ormanı Mevkii

Hadim

  • Aşağı Hadim 1 No'lu Devlet Ormanı
  • Bolat Devlet Ormanı
  • Bolat-Sınat Tepe Mevkii
  • Yalınçevre Mevkii
  • Yelmez Mahallesi
  • Gaziler Mahallesi
  • Küplüce Mahallesi
  • Bademli Mahallesi
  • Göynükkışla Mahallesi
  • Dülgerler Mahallesi

Ilgın

  • Balkı Mahallesi
  • Aşağı Çiğil Mahallesi
  • Aşağı Çiğil 1 ve 2 Göletleri
  • Dığrak Mahallesi
  • Gökbudak Mahallesi
  • Belekler Mahallesi
  • Karaköy Mahallesi
  • Güneypınar Mahallesi
  • Gökçeyurt Mahallesi
  • Gökçeyurt Göleti çevresi
  • Bulcuk Mahallesi
  • Bulcuk 1 ve 2 Göletleri çevresi
  • Mahmuthisar Mahallesi
  • Beykonak Mahallesi
  • Barakmuslu Mahallesi
  • Eldeş Mahallesi
  • Kale Mahallesi
  • Orhaniye Mahallesi
  • Tekeler Mahallesi
  • Yukarı Çiğil Mahallesi

Doğanhisar

  • Deştiğin Mahallesi
  • Konakkale Mahallesi
  • Alan Mevkii
  • Ketenlik Mevkii
  • Gomdegen Mevkii
  • Dumluca Mevkii
  • Başköy Mahallesi
  • Başköy Göleti çevresi

Kadınhanı

  • Karaköy Mahallesi
  • Güneypınar Mahallesi
  • Demiroluk Mahallesi
  • Yağlıca Mahallesi
  • Bulgurpınarı Mahallesi
  • Çeşmecik Mahallesi
  • Beykavağı Mahallesi
  • Sahören Mahallesi
  • Hacıoflaz Mahallesi
  • Pirali Mahallesi
  • Söğütözü Mahallesi

Sarayönü

  • Kurşunlu Mahallesi
  • Ladik Mahallesi
  • Bahçesaray Mahallesi
  • Çeşmelisebil Mahallesi
  • Ertuğrul Mahallesi 

Valilik, belirtilen alanlarda ormanlara girişin, ateşli ve ateşsiz piknik yapılmasının yasak olduğunu, kurallara uymayanlar hakkında ise idari ve adli işlem uygulanacağını duyurdu.

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