Konya’da alt geçitte kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçerek otomobile ve ardından duvara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir Yolu Caddesi ile Şefikcan Caddesi'nin kesişimindeki alt geçitte meydana geldi.
Duvara çarparak durabildi
İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet karşı şeride geçti. Önce seyir halindeki bir otomobile çarpan kamyonet, daha sonra alt geçitteki duvara çarparak durabildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada kamyonette bulunan 6 kişi ile otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı. Araçta sıkışan bir yaralı ise itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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