Kulu’ya Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezi kazandırılıyor

Konya’nın Kulu ilçesi Dinek Mahallesi’nde Kulu Belediyesi tarafından yapımı planlanan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin protokol imza töreni, Vali İbrahim Akın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ile Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal katıldı.

100 KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK

Kulu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek, yaklaşık 8 bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip ve 100 kişi kapasiteli Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tamamlanmasıyla, yaşlı bireylerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içerisinde sürdürebilecekleri modern bir hizmet binası vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

SOSYAL YAŞAM ALANLARI BULUNACAK

Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde doktor odalarının yanı sıra sosyal aktivite alanları, yemekhane, kafeterya, televizyon odaları, dinlenme salonları ve idari birimlere ait bölümler yer alacak. Merkezin, yaşlı vatandaşların hem bakım hem de sosyal ihtiyaçlarına kapsamlı şekilde cevap vermesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi