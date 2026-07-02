Kulu’ya Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezi kazandırılıyor
Konya’nın Kulu ilçesi Dinek Mahallesi’nde Kulu Belediyesi tarafından yapımı planlanan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin protokol imza töreni, Vali İbrahim Akın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ile Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal katıldı.
100 KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK
Kulu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek, yaklaşık 8 bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip ve 100 kişi kapasiteli Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tamamlanmasıyla, yaşlı bireylerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içerisinde sürdürebilecekleri modern bir hizmet binası vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.
SOSYAL YAŞAM ALANLARI BULUNACAK
Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde doktor odalarının yanı sıra sosyal aktivite alanları, yemekhane, kafeterya, televizyon odaları, dinlenme salonları ve idari birimlere ait bölümler yer alacak. Merkezin, yaşlı vatandaşların hem bakım hem de sosyal ihtiyaçlarına kapsamlı şekilde cevap vermesi hedefleniyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”