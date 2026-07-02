Karatay’da çocuklar yazı dolu dolu geçirecek! Tabiat mektebinde kayıtlar sürüyor

Karatay Belediyesi tarafından Karatay Tabiat Mektebi bünyesinde düzenlenecek 2026 Yaz Okulu Programı için kayıt süreci devam ediyor. Çocukların yaz tatilini doğayla iç içe, eğlenerek öğrenen, üretken ve sosyal bireyler olarak geçirmelerini amaçlayan program, Konya genelinden başvuru yapan öğrencilere açık olacak.

Toplam 6 hafta sürecek yaz okulu programı, 7 Temmuz Salı günü başlayacak ve 14 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her öğrenci için iki gün olarak planlanan eğitimlerde, yaklaşık 1.200 çocuğun etkinliklere katılması hedefleniyor.

Başvurular, Karatay Belediyesi'nin Yanıbaşımda Mobil Uygulaması üzerinden alınıyor. Haftalık kayıt sistemi uygulanacak programda, başvurular her hafta çarşamba günü yeniden açılacak ve kontenjan dolduğunda kayıtlar otomatik olarak kapanacak.

İki farklı yaş grubuna göre planlanan eğitimlerde salı ve perşembe günleri gerçekleştirilecek birinci grupta 2019-2020 doğumlu 6-7 yaş çocuklar yer alacak. Çarşamba ve cuma günleri düzenlenecek ikinci grupta ise 2017-2018 doğumlu 8-9 yaş çocuklar eğitim görecek.

Her hafta 100'er öğrenciden oluşan iki grupla toplam 200 çocuk programa katılacak. Salı günü uygulanan eğitim programı çarşamba günü ikinci gruba, perşembe günü gerçekleştirilen etkinlikler ise cuma günü ikinci gruba aynı içerikle sunulacak. Bu sayede tüm öğrencilerin aynı eğitim içeriğini eksiksiz şekilde alması hedefleniyor.

KARATAY'DA ÇOCUKLAR YAZI DOLU DOLU GEÇİRECEK

Yaz okulunda çocuklar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde altı farklı atölyede eğitim alacak. Ahşap Atölyesi'nde üretim ve el becerileri geliştirilirken, Seramik Atölyesi'nde çocuklar hayal güçlerini kullanarak özgün tasarımlar oluşturacak. Doğa ve Sera Atölyesi'nde toprak, tohum ve bitki yetiştirme uygulamaları yapılacak, Minik Şefler Atölyesi'nde temel mutfak becerileri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılacak. Geleneksel Oyunlar Atölyesi'nde fiziksel gelişim ve takım çalışması desteklenirken, Oryantiring ve Keşif Atölyesi'nde ise harita okuma, yön bulma, problem çözme ve doğada hareket etme becerileri geliştirilecek.

Günlük eğitim programı saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'e kadar devam edecek. Altı ders saatinden oluşan programda her ders 40 dakika sürecek. Katılım sağlayan öğrencilere farklı ikramlarda bulunulacak ve ulaşım desteği sağlanacak. Servisler her eğitim günü saat 09.30'da Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi önünden hareket edecek.

Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen yaz okulu programıyla yaklaşık 1.200 öğrencinin katılımıyla çocukların doğa sevgisi kazanmaları, üretme becerilerini geliştirmeleri, sosyal yönlerini güçlendirmeleri, el becerilerini artırmaları ve takım çalışması bilinci edinmeleri hedefleniyor.

KILCA: ÇOCUKLAR İÇİN VERİMLİ VE EĞLENCELİ BİR YAZ TATİLİ PLANLADIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleceğin teminatı olarak gördükleri çocukların yaz tatilini üreterek, keşfederek ve eğlenerek geçirmelerinin önemine değinerek Karatay Tabiat Mektebi'nde düzenlenecek yaz okulu programı için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın sadece akademik değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Tabiat Mektebi Yaz Okulu Programı da bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir. Çocuklarımızın yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Doğayla iç içe hazırladığımız program sayesinde öğrencilerimiz hem yeni beceriler kazanacak hem de üretmenin, paylaşmanın ve birlikte öğrenmenin mutluluğunu yaşayacak.

Ahşaptan seramiğe, doğa ve sera çalışmalarından geleneksel oyunlara, mutfak atölyelerinden oryantiringe kadar birçok farklı alanda çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerine imkân sunuyoruz. Aynı zamanda çevre bilinci, takım çalışması, sorumluluk alma ve özgüven gibi değerleri de uygulamalı eğitimlerle kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm ailelerimizi, başvurularını yaparak çocuklarını bu güzel eğitim programına dâhil olmaya davet ediyorum. Şimdiden tüm yavrularımıza keyifli, sağlıklı ve dolu dolu geçecek bir yaz tatili diliyorum."

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu