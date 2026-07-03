Eşinin evini kurşunlayıp otomobilini yakmıştı! Olayda yeni gelişme

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi Sümeyra Ş.’nin otomobilini ateşe verip, yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Harun Ş., 2’nci duruşmada tahliye edildi. Mahkeme ayrıca eylemin ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturabileceği değerlendirmesiyle görevsizlik kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Harun Ş., 13 Nisan'da boşanma aşamasındaki eşi Sümeyra Ş.'nin annesinin Mamak'taki evinin önüne giderek park halindeki otomobilini benzin döküp ateşe verdi. Evin önünde eşini ve kayınvalidesini arayıp tehdit mesajları gönderen Harun Ş., daha sonra elindeki pompalı tüfekle eve ateş açtı. Harun Ş., gözaltına alınıp, tutuklandı.

'YAPTIĞIMIN YANLIŞ ONLDUĞUN ANLADIM, PİŞMANIM'

Harun Ş.'nin, Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Mala zarar verme', 'Silahla tehdit', 'Kadına karşı tehdit', 'Kadına karşı kasten yaralama' suçlarından yargılanmasına devam edildi. Sanık Harun Ş. savunmasında, Sümeyra ile boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "Ben onunla ilgili olarak çeşitli dedikodular duyunca tahrik oldum, bahsedilen eylemleri gerçekleştirdim. Amacım öldürmek veya yaralamak değildi, korkutmaktı. Yaralanmasının da oluşan cam kırığını toplarken olduğunu düşünüyorum. Yaktığım araç da bana aittir. Sigorta bedeli düşük çıksın diye eşimin üzerine yapmıştım. İçeride geçirdiğim sürece düşündüm. Yaptığımın yanlış olduğunun farkına vardım, pişmanım" dedi.

'HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETTİ'

Sümeyra Ş. ise "Sanık daha önce de hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ailemin evinin önüne gelerek beni rahatsız etmiştir, tehdit mesajı atmıştır. Sanık hedef gözeterek bulunduğumuz daireye ateş etmiştir. Hep son defa benle görüşmek için mesaj atıp aramıştı; ancak ben güncel örneklerde gördüğüm gibi bana bir zarar vermesinden çekindiğim için sanıkla görüşmek istemedim, can güvenliğimden endişeleniyordum. Sanık ateş edince annem, babam ve ben silah sesini duyunca yere kapandık. Cam kırılıp patlayınca saçıma cam kırıkları doldu, ayrıca sıçrayan cam nedeniyle el bileği civarında yaralanmam oldu. Sanıktan şikayetim ve davaya katılma talebim devam etmektedir" dedi.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın Sümeyra Ş'nin bulunduğu daireye pompalı tüfekle ateş etmesi, olay yerinde çok sayıda kartuş bulunması ve camların isabet alması dikkate alındığında eylemin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, taraf beyanları, silahın elverişliliği, atış sayısı, taraflar arasındaki husumet, evin camlarının isabet alması ve dosyadaki delilleri birlikte değerlendirerek sanığın eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin yargılamanın ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiğine hükmetti. Bu nedenle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu ve adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı gerekçesiyle konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

Kaynak: DHA