Konya Valiliği uyardı!

Konya Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, anız yakmanın hem yasal olarak suç olduğu hem de telafisi güç çevre felaketlerine yol açtığı vurgulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Anız Yakmak Suçtur, Geleceğimizi Yakmaktır!" mesajına yer verilerek, küçük bir kıvılcımın toprağın bereketini, ormanların huzurunu ve canlıların yaşamını yok edebileceğine dikkat çekildi.
Açıklamada;
"Anız Yakmak Suçtur, Geleceğimizi Yakmaktır!
Bir kıvılcım; toprağın bereketini, ormanlarımızın huzurunu ve canlıların yaşamını yok edebilir.
Anız yakmak;
Toprağın verimini azaltır,
Orman yangınlarına neden olur,
Doğal yaşamı ve ekosistemi tahrip eder.
Yaz mevsiminde tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı ve hassas olmaya davet ediyoruz.
Herhangi bir yangın veya şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunun. ifadeleri kullanıldı
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”