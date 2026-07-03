Konya Valiliği uyardı!

Konya Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, anız yakmanın hem yasal olarak suç olduğu hem de telafisi güç çevre felaketlerine yol açtığı vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Anız Yakmak Suçtur, Geleceğimizi Yakmaktır!" mesajına yer verilerek, küçük bir kıvılcımın toprağın bereketini, ormanların huzurunu ve canlıların yaşamını yok edebileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada;

"Anız Yakmak Suçtur, Geleceğimizi Yakmaktır!

Bir kıvılcım; toprağın bereketini, ormanlarımızın huzurunu ve canlıların yaşamını yok edebilir.

Anız yakmak;

Toprağın verimini azaltır,

Orman yangınlarına neden olur,

Doğal yaşamı ve ekosistemi tahrip eder.

Yaz mevsiminde tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı ve hassas olmaya davet ediyoruz.

Herhangi bir yangın veya şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunun. ifadeleri kullanıldı