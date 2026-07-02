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KONYA Haberleri

Konyalı hayırsever iş adamı hayatını kaybetti!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konyalı hayırsever iş adamı hayatını kaybetti!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinin yakından tanıdığı hayırsever iş insanı Fahrettin Belgin, 98 yaşında yaşamını yitirdi.

1928 Cihanbeyli doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan Fahrettin Belgin'in yaklaşık 15 gün önce özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Belgin, bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından 98 yaşında hayatını kaybetti.

Fahrettin Belgin, özellikle eğitime yaptığı yatırımlar ve hayırsever çalışmalarıyla Cihanbeyli ilçesinde iz bıraktı.

Belgin'in katkılarıyla ilçeye Seniha Belgin İlkokulu, Seniha Belgin Ortaokulu, Ali Fuat Belgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Güven Belgin Fen Lisesi kazandırılırken, birçok sosyal sorumluluk ve hayır projesine de destek verdi.

Ünlü şair ve yazar Faruk Nafiz Çamlıbel'in damadı olan Fahrettin Belgin, Yelis Çamlıbel Belgin ile evliydi.Fahrettin Belgin'in cenazesi, yarın cuma namazının ardından İstanbul Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cihanbeyli'ye yaptığı kalıcı hizmetlerle hafızalarda yer edinen Fahrettin Belgin'in vefatı, ilçede büyük üzüntüyle karşılandı.

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