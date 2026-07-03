Konya’da korkutan patlama! Mahallede panik yaşandı

Konya'nın Sakarya Mahallesi Vezirhan Sokak'ta yürütülen altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu patlama meydana geldi.
İddialara göre , ekiplerin gerçekleştirdiği yatay kazı çalışması sırasında yanlışlıkla doğal gaz hattına hasar verildi. Borunun zarar görmesi üzerine çevrede yoğun doğal gaz kokusu ve patlama meydana geldi.
Mahallede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik amacıyla çevrede önlem alınırken, olası bir riskin önüne geçmek için çalışma başlatıldı.
Olayda yaralanan ya da gazdan etkilenen kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin hasar gören doğal gaz hattındaki onarım çalışmaları sürüyor.