GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,775 TL
EURO
53,435 TL
STERLİN
62,562 TL
GRAM
6.301 TL
ÇEYREK
10.387 TL
YARIM
20.680 TL
CUMHURİYET
41.253 TL
GÜNCEL Haberleri

123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok’a ilişkin davada karar

123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok’a ilişkin davada karar
Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok davasında karar açıklandı. Müteahhit Tevfik Tepebaşı’na 17 yıl 4 ay, iki belediye görevlisine ise 6 yıl 8’er ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka dosyadan tutuklu bulunan A.Ö. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar E.I, A.B. ve A.T.B. ile müştekiler ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, diğer sanıklar katılmadı.

Son sözleri sorulan sanıklardan A.Ö, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ise binanın kooperatif ile diğer mühendis ve müteahhitler tarafından yapıldığını, kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Diğer sanıklar da binayla ilgilerinin olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatları sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan H.M.G. ile F.Y'nin ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar T.K, M.K, E.I, Ç.K, A.Ö, A.T.B, A.P, F.D, H.Ç, O.Y.D. ve Z.A.Ş'nin de beraatlerine hükmetti.

Öte yandan mahkeme heyeti, önceki celsede firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın yakalanamaması nedeniyle dosyalarının tefrik edilmesine karar vermişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılması sonucu 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 6'sı kamu görevlisi 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER