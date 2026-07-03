Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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EŞE GÖKER
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KARAMAN
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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SELVİNAZ KOCABIYIK
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GÖZLÜ
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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FADİM BOZKUŞ
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KIZILVİRAN
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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MEHMET MUTAF
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YALVAÇ
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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FAYIK KÜÇÜKBAKIRCI
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ALİ GONCA
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BEYŞEHİR
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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NURETTİN YAŞAR
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TAHTALI
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SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
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MEHMET ALİ ALTUNKESER
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KONYA
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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MUSTAFA BİRCAN
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GÜNEYSINIR
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KARAASLAN ÜZÜMCÜ MEZARLIĞI