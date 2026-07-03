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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 3 Temmuz 2026 Cuma günü vefat eden 9 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

EŞE GÖKER
 

KARAMAN
01-10-1974

ÜÇLER MEZARLIĞI

SELVİNAZ KOCABIYIK
 

GÖZLÜ
24-01-1955

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FADİM BOZKUŞ
 

KIZILVİRAN
10-01-1956

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET MUTAF
 

YALVAÇ
01-01-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FAYIK KÜÇÜKBAKIRCI
 

KONYA
12-06-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİ GONCA
 

BEYŞEHİR
25-06-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

NURETTİN YAŞAR
 

TAHTALI
07-04-1967

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

MEHMET ALİ ALTUNKESER


 

KONYA
05-01-1947

HACIFETTAH MEZARLIĞI

MUSTAFA BİRCAN
 

GÜNEYSINIR
13-08-1997

KARAASLAN ÜZÜMCÜ MEZARLIĞI

 

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