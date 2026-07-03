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KONYA Haberleri

Konya’da ekipleri alarma geçiren ihbar! 4 kişi tedavi altına alındı

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da ekipleri alarma geçiren ihbar! 4 kişi tedavi altına alındı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde gelen gaz ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, binada tehlikeli gaz ölçümleri gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerin ardından gazdan etkilendiği belirlenen 4 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, bina yöneticilerine de benzer durumların yaşanmaması için gerekli uyarılar yapıldı.

 

 

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