Yaşlı kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu!

Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu.

Olay, sulama kanalında hareketsiz şekilde sürüklenen ceset ihbarı üzerine ortaya çıktı. Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşlı kadının cenazesi evine 4 kilometre mesafedeki kanalda bulundu.

Bölgedeki gençlerin müdahalesiyle kanaldan çıkartılan ve en son öğle saatlerinde evinin yakınlarında görüldüğü öğrenilen yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler gönderildi

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi 9081 sokak üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Uzun süre suda sürüklendiği ve bir kadına ait olduğu belirlenen cesedi kurtarma ekipleri gelmeden bölgede bulunan gençler suya girerek çıkardı.

Evine 4 kilometre mesafede bulundu

İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. JASAT ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın Murtuna Mahallesi'nde ikamet eden isminin Durkadın Kalkan (72) olduğu belirlendi. Kalkın'ın evinin olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede olduğu ve en son öğlen saatlerinde görüldüğü öğrenildi. Kalkan'ın evine birkaç yüz metre mesafedeki kanala düşerek hayatını kaybettiği ve 4 kilometre boyunca sürüklendiği üzerinde durulurken, savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA