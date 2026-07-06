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Fiyatlar 15 - 60 TL bandına düştü! Üreticiler tedirgin

Fiyatlar 15 - 60 TL bandına düştü! Üreticiler tedirgin
Napolyon kirazında hasat döneminde fiyatlardaki düşüş, üreticiyi tedirgin etti. Meyvenin fiyatı, 15 ile 60 TL seviyelerine geriledi.

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde yetiştirilen Napolyon kirazında hasat döneminde fiyatlardaki düşüş, üreticiyi tedirgin etti. 

Sezon başında kilogramı kalitesine göre 30 ile 70 TL arasında alıcı bulan kirazın fiyatı, 15 ile 60 TL seviyelerine geriledi.

Bölgede kiraz üreticisi Ahmet Demirbaş, emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek "Kiraz üreticisi olarak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Geçen sene yoktu. Zarar ettik. Bu sene yine zarar ediyoruz. Yetkililer bu soruna el atsın. Artık kiraz ağaçlarını kökünden sökmeyi düşünüyoruz." dedi.

Çay Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Dündar ise bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ancak üreticinin kazanç sağlayamadığını ifade etti. 

Dündar, "Kiraz rekoltesi bu sene bol. Üretici kar edemiyor. Girdiler pahalı, işçilik pahalı fakat tüccar kirazı ucuza alıyor. Bizler tüccarın alım fiyatlarına karışamayız. Yetkimiz yok. Üreticilerimizin sıkıntılarını ancak dile getirebiliyoruz." diye konuştu.

"BİR KİLO KİRAZIN MALİYETİ 65 TL'Yİ BULUR"

Çay Ziraat Odası Başkanı Ali Bozpınar da geçen yıl meteorolojik nedenlerle ürün alınamadığını, bu yıl ise rekoltenin beklentilerin üzerine çıktığını söyledi. 

Bölgede yaklaşık 40 bin ton kiraz rekoltesi beklendiğini belirten Bozpınar, "İşçi ücreti 1500 Türk lirası, 1 kişi ancak 40 kilogram toplar. İlacı, nakliyesi üretim masrafları derken 1 kilogram kiraz maliyeti 65 lirayı bulur." dedi.

Avrupa ülkelerinin aynı dönemde üretim yapan Yunanistan ve Polonya'dan kiraz temin ettiğini, bu ülkelerde üreticilere verilen desteklerin rekabeti etkilediğini öne süren Bozpınar, "Buralarda üretim yapan kiraz üreticisi 1 avroya satıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği'nden de 2 avro teşvik alıyor. Üretici 3 avroya kirazını satmış oluyor. İhracat olmayınca fiyatlar tüccarın isteği üzeri düşüyor. Üretici de zarar ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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