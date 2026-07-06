3 kardeş çamaşır yıkamak için nehir kenarına gitmişlerdi! 2’si ölü bulundu
Sivas’ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak’ta çamaşır yıkarken akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan G.Ş.’nin (15) 5’inci günde cesedi bulundu.
Olay, 2 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyü mevkisinden geçen Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi.
Aileleriyle birlikte köye mevsimlik işçi olarak geldikleri öğrenilen G.Ş. (20), Z.Ş. (13) ve G. Ş.(15) kardeşler çamaşır yıkamak için ırmak kenarına gitti. Burada çamaşır yıkarken 3 kardeş akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle 20 yaşındaki G.Ş. kurtarıldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekipleri, kısa süre sonra Z.Ş.'nin de cansız bedenine ulaştı.
CANSIZ BEDENİ 4 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU
Bölgede süren arama çalışmalarında bugün sonuç alındı. G.Ş.'nin, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Horuk Mahallesi mevkisinde suyun içinde cesedi bulundu. Genç kızın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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