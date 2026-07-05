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16 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 228 gözaltı

16 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 228 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ'da 22 ayrı organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda; şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, kamu kurum ve kuruluşları zararına zimmet suçunu işledikleri ve tefecilik yaptıkları tespit edildi.

10 milyar 166 milyon TL işlem hareketliliği

Operasyon kapsamında 228 şüpheli yakalandı. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon TL işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyon sonucunda, şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon TL değerindeki 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşınıra ve 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Açıklamada ayrıca "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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