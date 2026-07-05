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KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir Belediyesi memur alacak! İşte başvuru şartları

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Konya Büyükşehir Belediyesi memur alacak! İşte başvuru şartları

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk defa atanmak üzere toplam 10 memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adaylar başvurularını 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında belediyenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek. Başvuru sürecinin ardından sözlü sınav ise 24 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Memur kadrolarına başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 ve 48. maddelerinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Buna göre adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve kamu güvenine karşı işlenen belirli suçlardan hüküm giymemiş olması,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli ya da askerlikle ilişiğinin bulunmaması,
Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek bir akıl hastalığının bulunmaması,
İlan edilen kadrolar için belirlenen özel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

BAŞVURULAR 12-14 AĞUSTOS TARİHLERİNDE ALINACAK

Adaylar başvurularını 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde, Konya Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca belirtilen tarihler arasında kabul edilecek.

SÖZLÜ SINAV 24 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından uygun bulunan adaylar 24 Ağustos 2026 tarihinde sözlü sınava katılacak. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk defa atanmak üzere memur olarak göreve başlayacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar ve kadro bilgileri belediyenin resmi duyurularından takip edilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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