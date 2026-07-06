Başkan Mehmet Aydın çalışmaları yerinde inceledi

Çumra Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Bardakçı Mahallesi'nde asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden süreç hakkında bilgi aldı.
İncelemeler sırasında ekiplerle bir araya gelen Başkan Aydın, asfalt serim çalışmalarının planlanan program doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması adına çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.
Başkan Mehmet Aydın, mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak hizmetleri hayata geçirmek için ekiplerimizle birlikte sahada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. " dedi.
(Ali Asım Erdem)