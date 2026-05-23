CHP Kurultayı soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet', 'rüşvet almak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Gözaltına alınan Gülhan Aydın, Safi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İfadeleri alınan Aydın, Karayalçın, Dülger, Özdemir, Deniz, Şahin, Sapan, Demirbüken, Kaya, Çiçek ve Şenay tutuklama, Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbüken'in tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedildi.

Sevk yazısında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçu vurgusu

Savcılığın sevk yazısında, şüpheliler Gülhan Aydın, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Safi Karayalçın, Suat Dülger, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken ve Metin Kaya'nın CHP'de 38. kurultay döneminde "delege" ile "ilçe başkanı" gibi sıfatlar taşıdıkları ifade edildi.

Dosyada yer alan beyanlara göre, şüphelilerin kurultaydaki oy tercihlerini elde ettikleri menfaate göre belirledikleri, bu kapsamda bazılarının belediyeden ihale aldığı, bazılarının akrabalarının belediyelerde işe yerleştirildiği, bazılarına ise nakit para verildiğine ilişkin tespitler karşısında şüphelilerin "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Yazıda, şüpheli Gaffar Çiçek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan ve hakkında dava açılan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in ifadelerindeki "seçim dönemi öncesinde isteği üzerine CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro para teslimine" ilişkin iddialarda adı geçen, kendilerinden para istediğini belirttikleri Veli Ağbaba'nın görünürde şoförü olduğu ifade edildi.

Ağbaba'nın haksız maddi menfaat elde ettiği öne sürülen olaylarda para taşıma işlemlerini şüpheli Çiçek'in üzerinden yaptığı belirtilen yazıda, "Şüpheli Ayça Akpek Şenay'ın da Veli Ağbaba ile irtibatlı olduğu, Gökhan Cumalı'nın gözaltına alındıktan sonra süreci takip ettiği, her ne kadar iddiaları kabul etmemiş ise de Veli Ağbaba'nın haksız maddi menfaat ilişkilerine aracılık ettiği yönünde somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan tutuklanmalarına karar verilmesi talep olunur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

