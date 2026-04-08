Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Mesleki Eğitim Politika Belgesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Harezmi Eğitim Modeli çerçevesinde düzenlenen “Meslek Lisesi Yolculuğum: Benim Hikâyem Kısa Film Yarışması“ ödül töreni Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Konferans Salonunda 07 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü himayelerinde Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yarışmanın sonucuna göre;
- Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Altın Bilezik" isimli filmi ile Birinci,
- Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Paslı Fikirlerin Ötesinde" isimli filmi ile İkinci,
- Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Beyaz Önlüğün Hikâyesi" isimli filmi ile Üçüncü oldu.
İlk 3'e giren okullarımızın dışında ilimiz genelinde toplam 6 okul da mansiyon ödülü almaya hak kazandı.
Dereceye giren okullara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Ödül törenine Vali Vekili Bayram Gale, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Konya İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Başkanı MemişKütükcü, Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırım, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren, Konya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Aynur Türkoğlu ve Tayyip Sarı, merkez ilçe milli eğitim müdürleri, STK temsilcileri, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”