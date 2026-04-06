2026 Bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Bursluluk sınavına sayılı günler kala sınava girecek öğrenciler hem sınav tarihini hem de giriş belgelerine dair detayları yoğun şekilde araştırmaya başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 9 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? Bursluluk sınavının detayları haberimizde...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanım ve öğrenme çıktıları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sınava hazırlanan öğrenciler, detaylara ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki sınav ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavında kaç soru sorulacak? Sınavda toplam süre kaç dakika olacak? Detaylar haberimizde... BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tüm sınıf düzeylerinde uygulanacak sınavda öğrencilere dört seçenekli toplam 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre tanınacak. SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınavdan en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılacak. SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sınav sonuçları ise 1 Haziran 2026 tarihinde yine "www.meb.gov.tr” üzerinden ilan edilecek. Sorulara, cevap anahtarına veya sonuçlara yönelik itirazlar; yayımlanma tarihinden itibaren en geç 5 takvim günü içinde, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sitesi üzerinden yer alan e-İtiraz bölümü aracılığıyla yapılabilecek. BURSLULUK SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN Kaynak: Haber Merkezi

