GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,963 TL
EURO
52,790 TL
STERLİN
60,853 TL
GRAM
6.830 TL
ÇEYREK
11.287 TL
YARIM
22.436 TL
CUMHURİYET
44.291 TL
GÜNCEL Haberleri

Ataşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

- Güncelleme Tarihi:

CHP’li Ataşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında olduğu 20 üst düzey belediye yöneticisi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ataşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. 45 adrese yapılan baskınlarda 20 kişinin gözaltına alındığı, iki firarinin ise arandığı belirtildi.

Başkan Adıgüzel gözaltına alındı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ile yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer aldı. Ayrıca belediye çalışanları, mimarlar ve rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Şüpheliler, iki günlük gözaltı süresinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. 

"Milyon dolarlık rüşvet ağı ortaya çıktı''

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldığı ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildiği vurgulandı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.

Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptandı."

Onursal Adıgüzel kimdir?

1985 yılında dünyaya gelen Onursal Adıgüzel, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından İstanbul'da özel sektörde çeşitli firmalarda endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapan Adıgüzel, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Siyasi hayatına 2008 yılında CHP Ataşehir Gençlik Kolları'nda başlayan Onursal Adıgüzel, 2010 yılında Ataşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin kurucu başkanı olarak seçildi, 2010-2023 yılları arasında CHP'nin farklı kademelerinde önemli görevler üstlenerek Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2015 yılında CHP ön seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den milletvekili adayı olarak belirnen Adıgüzel, aynı yıl gerçekleştirilen genel seçimlerde, 30 yaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girerek partisinin en genç milletvekili unvanını kazandı. Adıgüzel, son seçimlerde ise Ataşehir belediye başkanı oldu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
