Ataşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

CHP’li Ataşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında olduğu 20 üst düzey belediye yöneticisi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ataşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. 45 adrese yapılan baskınlarda 20 kişinin gözaltına alındığı, iki firarinin ise arandığı belirtildi.

Başkan Adıgüzel gözaltına alındı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ile yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer aldı. Ayrıca belediye çalışanları, mimarlar ve rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Şüpheliler, iki günlük gözaltı süresinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

"Milyon dolarlık rüşvet ağı ortaya çıktı''

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldığı ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildiği vurgulandı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.

Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptandı."

Onursal Adıgüzel kimdir?

1985 yılında dünyaya gelen Onursal Adıgüzel, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından İstanbul'da özel sektörde çeşitli firmalarda endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapan Adıgüzel, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Siyasi hayatına 2008 yılında CHP Ataşehir Gençlik Kolları'nda başlayan Onursal Adıgüzel, 2010 yılında Ataşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin kurucu başkanı olarak seçildi, 2010-2023 yılları arasında CHP'nin farklı kademelerinde önemli görevler üstlenerek Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2015 yılında CHP ön seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den milletvekili adayı olarak belirnen Adıgüzel, aynı yıl gerçekleştirilen genel seçimlerde, 30 yaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girerek partisinin en genç milletvekili unvanını kazandı. Adıgüzel, son seçimlerde ise Ataşehir belediye başkanı oldu.

Kaynak: AA