Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu kimdir? Ebru Cansu kaç yaşında, nereli?
Tunceli’de yürütülen dikkat çekici soruşturmalarla gündeme gelen ve özellikle “Gülistan Doku’’ dosyasıyla adı daha sık anılan Ebru Cansu, yargı camiasında merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Tunceli Savcısı Ebru Cansu kimdir? İşte, detaylar..
Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ebru Cansu, hem kariyer hayatında hem de son dönemde kamuoyunun yakından takip ettiği adli süreçlerdeki aktif rolü nedeniyle vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle "Gülistan Doku" dosyasında yürütülen çalışmaları yakından takip eden Ebru Cansu'nun hayatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Tunceli Savcısı Ebru Cansu kimdir? İşte, detaylar..
Göreve başladığı ilk günlerde sarf ettiği, "Ben bir başsavcıdan önce bir kız çocuğu annesiyim, Gülistan'a ne olduğunu ortaya çıkaracağım” sözleri kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Ebru Cansu'nun bu kararlı yaklaşımı, sürecin titizlikle yürütülmesinde etkili oldu.
Ebru Cansu kimdir?
Ebru Cansu, 4 Temmuz 1976'da Çorum'un Alaca ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ebru Cansu, meslek hayatına avukat olarak başladı ve yaklaşık 13 yıl bu alanda görev yaptı. Daha sonra savcılık mesleğine geçiş yaptı.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Ebru Cansu, 13 Haziran 2024 tarihli HSK kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Ebru Cansu, halen bu görevini sürdürmektedir.
