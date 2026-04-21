GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,963 TL
EURO
52,790 TL
STERLİN
60,853 TL
GRAM
6.830 TL
ÇEYREK
11.287 TL
YARIM
22.436 TL
CUMHURİYET
44.291 TL
GÜNCEL Haberleri

Göğüs ağrısı sandı: Milyonda 7 kişide görülen tümör çıktı

Tavsiye üzerine İstanbul’dan Kars’a ameliyat için gelen Türkmenistanlı Hamid Mamedov, 1 milyonda yılda 7 kişide görülen omurilik zarı tümöründen 6 saatlik operasyonla kurtuldu.

İstanbul'da yaşayan bir çocuk babası 38 yaşındaki Türkmenistanlı Hamid Mamedov'a, 7 ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanelerde, ağrının sırt kaynaklı olduğu ifade edilerek omurilik zarı tümörü tanısı konuldu.

Ameliyat için doktor araştıran Mamedov, tavsiye üzerine bir süre önce İstanbul'da özel bir hastanede çalışan ve halen Kars'ta Harakani Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Operatör Dr. Meftun Zerbizade'ye muayene oldu.

Yapılan tetkik ve incelemelerinde, literatüre göre 1 milyonda yılda 7 kişide nadir görülen omurilik zarında tümör tespit edilen Mamedov, Dr. Zerbizade ve cerrahi ekip tarafından ameliyata alındı.

Hastanın nadir görülen omurilik tümörü 6 saatte çıkarıldı

Türkmen hasta Mamedov, sinir hasarı riskini en aza indiren yüksek hassasiyetli teknikler ve teknolojiyle gerçekleştirilen 6 saatlik ameliyatla omurilik zarındaki tümörden kurtuldu.

Operasyonda, ayrıca ameliyat sırasında ultrason cihazı kullanılarak tümörün yerleşimi ve sınırları anlık olarak görüntülendi, bu teknikle tümörün tamamen çıkarıldığı da teyit edildi.

"Bu tümör, dünya literatüründe 1 milyon kişide yılda 7 hastada görülebiliyor"

Dr. Zerbizade, hastaya omuriliğini örten zarlarının içerisinde tümör teşhisi konulduğunu belirterek, yaklaşık 6 saatlik ameliyatla tümörü çıkardıklarını söyledi.

Bu tümörlerin omurilikten çıkan sinirlerden kaynaklandığını ifade eden Zerbizade, "Bu tümör, dünya literatüründe 1 milyon kişide yılda 7 hastada görülebiliyor, yani oldukça nadir görülen tümör. Hastanemizdeki ameliyathane şartlarını, cerrahinin isteğine uygun, çok güvenli ve rahat şekilde düzenleyerek ameliyatı yaptık." dedi.

"Ameliyatta önemli teknolojileri kullandık"

Zerbizade, cerrahi sırasında en önemli noktalardan birinin omurilik ve sinirlerin zarar görme ihtimali olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sırt bölgesinde eğer omurilik veya sinirlere zarar gelirse, bu hastada kalıcı nörolojik bulgulara yani yürümesinde, dengesinde, hissiyatında ciddi sorunlara yol açabilir. Ama biz ameliyatta önemli teknolojileri kullandık. Bunlardan birisi 'intraoperatif nöromonitorizasyon' dediğimiz ameliyat sırasında, sürekli omuriliğin ve sinirlerin fonksiyonlarını takip etme imkanı sağlayan teknoloji. Yani tümörü çıkarttığımız zaman nöromonitorizasyon yanıtlarını kontrol eden tekniker bizi sürekli 'Hocam omuriliğe yakınsınız.' veya 'Şu siniri irrite ediyorsunuz.' şeklinde uyarıyor. Yani bu teknoloji sayesinde cerrahide omuriliğe ve sinire zarar gelmeden tümörün güvenli şekilde tamamını çıkarabiliyoruz. Bu yöntem beyin tümörlerinde de çok sık kullanılan bir teknolojidir."

Hastanede ilk kez ameliyat sırasında ultrason kullanarak bu tarz operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Zerbizade, cerrahi sırasında ultrason kullanımıyla anlık şekilde tümörün yerleşimini, uzanımını, önemli yapılarla olan ilişkisini, tümörün çıkarılmasının kontrolünün sağlandığını dile getirdi.

Hamid Mamedov da ilk olarak göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, daha sonra bu ağrının sırt bölgesinden kaynaklandığını anlatarak, "Sürekli göğsüm ağrıyordu. Geçer diye düşündüm ancak geçmedi, bazı hastanelere gittim 'Bir şey yok.' dediler. Fizik tedavi aldım, MR çektiler, şüpheli bir şey olduğunu söylediler. Gittiğim hastanede bir hasta, tedavi için Dr. Zerbizade'yi önerdi. Araştırdım ve Kars'ta buldum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İstanbul'dan Kars'a ameliyat için geldiğini aktaran Mamedov, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Mamedov, "Ameliyat oldum, çok şükür iyiyim, ağrılarım azalıyor. Kendi halimde yürüyebiliyorum. Hocama güvenerek geldim. Burada bizimle çok iyi ilgileniyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
