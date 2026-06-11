Konya’da görev yapmıştı! 1 çocuk babası antrenör hayatını kaybetti

Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü aynı zamanda Konyaspor 2018-2019 sezonunda Konyaspor Basket'te görev yapan Serhat Güneş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1,5 aydır yoğun bakımda tedavi altında bulunan Güneş'in vefat haberi, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

KULÜPTEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Anadolu Efes Kulübü, Serhat Güneş'in vefatının ardından resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 12 Mayıs tarihinde ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Güneş'in hayatını kaybettiği belirtilerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Kulübün açıklamasında, "12 Mayıs 2026 Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Atletik Performans Antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat…” ifadelerine yer verildi.

BASKETBOLA ADANAN BİR KARİYER

40 yaşında hayatını kaybeden Serhat Güneş, uzun yıllar basketbolun içinde yer aldı. Yaklaşık 15 yıl aktif olarak basketbol oynayan Güneş, 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra performans ve kondisyon alanında kariyerine devam etti.

2018-2019 sezonunda Konyaspor Basket'te de görev yapan Güneş, sporculuğun ardından Türk basketboluna antrenör olarak katkı sundu. Bir kız çocuğu babası olan Güneş, meslek hayatı boyunca birçok önemli kulüpte görev aldı.

SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Serhat Güneş, kariyeri boyunca Samsun Basketbol, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor, Konyaspor, Banvit, Beşiktaş, Türk Telekom ve son olarak Anadolu Efes'te kondisyoner ve atletik performans antrenörü olarak çalıştı.

Vefat haberinin ardından EuroLeague'in resmi hesapları başta olmak üzere, Panathinaikos ve Olympiakos gibi Avrupa basketbolunun önde gelen kulüpleri ile çok sayıda sporcu ve antrenör taziye mesajları yayımladı. Spor dünyası, başarılı antrenörü saygı ve özlemle andı.

(Meltem Aslan)