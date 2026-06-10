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KONYA Haberleri

Konya trafiğinde gören şaşırdı!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya trafiğinde gören şaşırdı!

Konya'da çevre yolunda ilerleyen bir TIR'ın taşıdığı dev tekne, trafikte ilginç görüntülere neden oldu. Denize kıyısı bulunmayan kentte görülen sıra dışı yük, sürücülerin ve vatandaşların dikkatini çekti.

ÇEVRE YOLUNDA ALIŞILMADIK GÖRÜNTÜ

Meram ilçesindeki çevre yolunda seyreden özel taşıma TIR'ı, üzerindeki büyük tekneyle görenleri şaşırttı. Günlük trafik akışı içerisinde karşılaşılan görüntü, yoldaki sürücüler arasında merak konusu oldu.

DENİZİ OLMAYAN ŞEHİRDE TEKNE MERAK UYANDIRDI

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük illerinden biri olan Konya'da, böylesine büyük bir teknenin taşınması dikkat çekti. Teknenin hangi noktaya götürüldüğü konusunda çeşitli yorumlar yapılırken, vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARINA SARILDI

Çevre yolunda ilerleyen dev tekneyi fark eden birçok kişi, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, sürücüler de araçlarından tekneyi dikkatle izledi.

TRAFİKTE AKSAMA YAŞANMADI

Özel taşıma izinleriyle nakledildiği öğrenilen dev teknenin geçişi sırasında trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. TIR, çevre yolundaki güzergâhında ilerlemeyi sürdürürken, ilginç görüntü kısa sürede kent gündeminde yer buldu.

(Meltem Aslan)

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