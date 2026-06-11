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KONYA Haberleri

Ereğli’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ereğli’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ereğli ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine ev ve iş yerine yapılan operasyonda 200 adet extacy hap, 5 adet sentetik ecza hapı ve 2 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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