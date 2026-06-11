Konyalı başkan acı haberi duyurdu

Konya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hamdi Demir'in kayınpederi, Bozkır Yeniköy Mahallesi sakinlerinden M. Ali Çetin hayatını kaybetti.
Acı haber, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.
VEFAT HABERİNİ HAMDİ DEMİR DUYURDU
Hamdi Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.
Kayınpederim, Bozkır Yeniköylü
M. Ali Çetin'in vefat etmiştir.
Cenazesi bugün (11 haziran)
Perşembe öglen namazına müteakip Yağbasan mezarlığına defin edilecektir.
Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.'' İfadelerini kullandı.
CENAZE YAĞBASAN MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK
Edinilen bilgilere göre M. Ali Çetin'in cenazesi, 11 Haziran Perşembe günü öğle namazının ardından Yağbasan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.
BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI PAYLAŞILDI
Vefat haberinin duyulmasının ardından sevenleri ve yakınları Demir ailesine başsağlığı mesajları iletti. Bozkır'da tanınan isimlerden biri olan M. Ali Çetin'in vefatı, mahalle sakinleri arasında da üzüntüyle karşılandı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
(Meltem Aslan)