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KONYA Haberleri

Konya dahil 21 ilde DEAŞ operasyonu! 47 gözaltı

Konya dahil 21 ilde DEAŞ operasyonu! 47 gözaltı
Şanlıurfa merkezli Konya dahil 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 21 ilde emniyet ekipleri tarafından eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

Finansal destek sağladıkları belirlendi

DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen ve MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde 108 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar eşzamanlı olarak Şanlıurfa, İstanbul, Ağrı, Van, Kocaeli, İzmir, Bursa, Aksaray, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Osmaniye, Hatay, Konya, Malatya, Kırşehir, Balıkesir, Mardin, Adana ve Ankara illerinde gerçekleştirildi.

47 kişi gözaltına alındı

Toplam 55 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler, 47 şüpheliyi gözaltına alırken 1 şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 97 adet dijital materyal, 11 adet yasaklı yayın olan kitap, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen bin 900 Euro para, 1 adet tüfek ve 50 adet mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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