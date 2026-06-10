Kudüs’ten Kaşgar’a kültür yolculuğu başlıyor: Konya durağı 13 Haziran’da!

Konya, büyük bir eğitim organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Milli İrade, Eğitime Destek ve Filistin’e Destek Platformları iş birliğiyle düzenlenen seminer dizisinde, ünlü gazeteci-yazar Taha Kılınç bilgi birikimini katılımcılarla paylaşacak. Başarılı olanları ise Umre ve yurt dışı seyahatleri bekliyor.

11 Nisan 2026 Cumartesi Erzurum, 12 Nisan 2026 Pazar Trabzon, 25 Nisan 2026 Cumartesi Gaziantep, 26 Nisan 2026 Pazar Adana da gerçekleşen Eğitim Seminerlerinin beşincisi 13 Haziran 2026 Cumartesi Konya Selçuklu Kongre Merkezinde Saat: 11.00- 13.30 arasında yapılacak.

Taha Kılınç Tarih ve Medeniyet Perspektifini Anlatacak

Gazeteci-yazar Taha Kılınç'ın rehberliğinde gerçekleşecek olan seminerlerde; Kudüs'ten Kaşgar'a uzanan geniş coğrafyanın tarihi mirası, güncel durumu ve medeniyet değerleri ele alınacak. Seminerin ana başlığı ‘' 21. yüzyıl dünyasında iki kardeşin hikâyesi: Kudüs'ü okurken Kaşgar'ı öğrenmek, Kaşgar'ı takip ederken Kudüs'e dönmek.''

Program, bölgeye ve tarihe ilgi duyan tüm Konyalıların katılımına açık olacak.

Başarılı Katılımcılara Umre ve Yurt Dışı Seyahati

Eğitim programı, sadece teorik bilgiyle sınırlı kalmıyor. Programa katılan herkese Taha Kılınç'ın konuyla ilgili kaleme aldığı dört önemli eseri hediye edilecek. Ayrıca, güz döneminde düzenlenecek olan online sınavda dereceye giren katılımcılar; Umre ziyareti, Özbekistan ve Balkanlar seyahatleri ile kitap çekleri gibi prestijli ödüllerin sahibi olacak.

Başvurular İnternet Üzerinden

Sınırlı kontenjanın bulunduğu ve yoğun ilgi beklenen programa katılmak isteyenler, detaylı bilgiye ve başvuru formuna programın resmi internet sitesi olan https://kudustenkasgara.milliiradeplatformu.com/ kudustenkasgara.milliiradeplatformu.com adresi üzerinden ulaşabiliyor.

Taha Kılınç'ın anlatımıyla Kudüs'ten Kaşgar'a adını verdiğimiz eğitim programında hem Kudüs'ün hem de Kaşgar'ın belleklerimizde temsil ettiği ruhu yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz.

Program kapsamında yüzyıllık dönem içerisinde Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşananlar aktırılarak bugünkü güncel duruma dair değerlendirmeler yer alacaktır. Kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için programa katılanlara Taha Kılınç'ın 4 adet kitabı hediye edilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi