Konya’da vatandaşlara kritik uyarı! Cumartesi gününe dikkat

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav”, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında Konya'nın 31 ilçesinde yapılacak.
Öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıyan sınavın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuldu.
Sınav saatlerinde sessizlik ve trafik uyarısı
Yetkililer, sınav süresince öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için özellikle yüksek ses, gereksiz korna ve trafik yoğunluğu gibi durumlara karşı hassasiyet gösterilmesini istedi. Vatandaşlardan, zorunlu olmadıkça 09.30'a kadar trafiğe çıkmamaları ve okul çevrelerinde sessizliğe özen göstermeleri talep edildi.
Ayrıca inşaat, tadilat ve benzeri gürültü oluşturabilecek çalışmaların sınav saatleri dışında planlanması gerektiği vurgulandı.
Öğrencilere öncelik ve destek çağrısı
Okul çevrelerinde öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınılması istenirken, sınava yetişmeye çalışan öğrenci ve velilere trafikte öncelik ve anlayış gösterilmesi çağrısında bulunuldu. Yetkililer, sınav sürecinin sağlıklı yürütülmesi için tüm vatandaşların duyarlılık göstermesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.
(Berna Ata)