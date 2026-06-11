GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,354 TL
EURO
53,560 TL
STERLİN
62,240 TL
GRAM
6.374 TL
ÇEYREK
10.560 TL
YARIM
20.960 TL
CUMHURİYET
41.792 TL
KONYA Haberleri

Konya’da vatandaşlara kritik uyarı! Cumartesi gününe dikkat

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da vatandaşlara kritik uyarı! Cumartesi gününe dikkat
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde, öğrencilerin sınavı sakin ve verimli bir ortamda geçirebilmesi için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav”, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında Konya'nın 31 ilçesinde yapılacak.

Öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıyan sınavın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Sınav saatlerinde sessizlik ve trafik uyarısı

Yetkililer, sınav süresince öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için özellikle yüksek ses, gereksiz korna ve trafik yoğunluğu gibi durumlara karşı hassasiyet gösterilmesini istedi. Vatandaşlardan, zorunlu olmadıkça 09.30'a kadar trafiğe çıkmamaları ve okul çevrelerinde sessizliğe özen göstermeleri talep edildi.

Ayrıca inşaat, tadilat ve benzeri gürültü oluşturabilecek çalışmaların sınav saatleri dışında planlanması gerektiği vurgulandı.

Öğrencilere öncelik ve destek çağrısı

Okul çevrelerinde öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınılması istenirken, sınava yetişmeye çalışan öğrenci ve velilere trafikte öncelik ve anlayış gösterilmesi çağrısında bulunuldu. Yetkililer, sınav sürecinin sağlıklı yürütülmesi için tüm vatandaşların duyarlılık göstermesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER