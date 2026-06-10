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Bıçakla yaraladığı kadına ilkokuldan beri platonik aşk beslemiş

Bıçakla yaraladığı kadına ilkokuldan beri platonik aşk beslemiş
Adana’da, platonik aşk beslediği Nursel S.’yi (27), takip edip sokak ortasında bıçaklayan Ramazan S. (28), tutuklandı. Ramazan S.’nin ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü Nursel S.’ye o dönemden beri platonik aşk beslediği ortaya çıktı.

Olay, 8 Haziran'da saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.'yi evine kadar takip ettikten sonra sokakta yanına gidip, durdurdu. Ramazan S. ile karşılaşınca panikleyen Nursel S., yere düştü. Ramazan S. cebinden çıkardığı bıçakla yerdeki Nursel S.'yi 7 yerinden bıçakladı. Nursel S.'nin çığlık atıp yardım istemesi üzerine Ramazan S. kaçtı. Yaşananlar, Nursel S.'nin oturduğu sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKIN BİR SOKAKTA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Nursel S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra Ramazan S.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Ramazan S.'nin, ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü, o yıllardan bu yana Nursel S.'ye aşk beslediği ancak birbirlerini yakından tanımadıkları ortaya çıktı.

'GÖRÜNCE HEYECANLANDIM'

Şüpheli Ramazan S.'nin, ifadesinde, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, Nursel S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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