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KONYA Haberleri

Karatay’da ilaçlama çalışmaları sürüyor

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Karatay’da ilaçlama çalışmaları sürüyor
Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren sinek, haşere ve zararlıların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde periyodik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler; parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında gece gündüz görev yapıyor. Belirlenen program doğrultusunda sürdürülen ilaçlama faaliyetleriyle, özellikle yaz döneminde rahatsızlık oluşturan sinek ve haşerelere karşı etkin mücadele gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklar, yeşil alanlar, ağaçlandırma sahaları, cadde ve sokaklar ile okul ve cami bahçelerinde bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlılara karşı düzenli olarak zirai ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. 

Tüm mahallelerde günlük rutin program kapsamında sürdürülen ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepler de titizlikle değerlendirilerek iki ayrı ekip tarafından hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Böylece hem mevcut yeşil dokunun korunması hem de bitki sağlığının sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Karatay Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma temposuyla ilaçlama faaliyetlerini sürdürürken, uygulama sırasında vatandaşların sağlığı ve güvenliği de ön planda tutuluyor. Bu kapsamda ilaçlama yapılacak bölgelerde çeşitli uyarı anonsları gerçekleştiriliyor.

Özellikle hastası, küçük çocuğu veya alerjik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istenirken, ilaçlama esnasında ev ve iş yerlerinin kapı ile pencerelerinin kapalı tutulması gerektiği yönünde bilgilendirmeler yapılıyor.

Vatandaşlardan gelen talepler de değerlendirilerek, ilaçlama çalışmaları yaz sezonu boyunca planlı ve kesintisiz şekilde sürdürülmeye devam edecek. Karatay Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Karatay için tüm ekipleriyle sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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