KONESOB Başkanı Karabacak; “Kurban Bayramı dayanışma ve kardeşliğin en güçlü sembolüdür’’

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Karabacak, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren, paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren özel günler olduğunu ifade etti. Başkan Karabacak mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bayramlar; hayatın yoğunluğu içerisinde bizlere durmayı, hatırlamayı ve yeniden birbirimize yaklaşmayı öğreten müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı da paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği; gönüllerin birleştiği özel günlerden biridir.

Bu bayramın ruhu; sadece sofralarımızı değil, gönüllerimizi de paylaşabilmekte saklıdır. Büyüklerimizi hatırlamak, küçüklerimizi sevindirmek, ihtiyaç sahibine uzanan bir el olmak ve komşuluk hukukunu yeniden güçlendirmek; bayramı gerçek anlamıyla yaşamanın en güzel yoludur.

Toplumumuzun bu dayanışma kültürünü yaşatan en önemli değerlerinden biri de hiç şüphesiz Esnaf ve Sanatkârlarımızdır. Günün ilk ışıklarıyla emek veren, alın teriyle kazanan, vatandaşımızla aynı sevinci ve aynı sorumluluğu paylaşan esnafımız; yalnızca ekonomik hayatın değil, toplumsal hayatın da en güçlü taşıyıcılarından biridir.

Bu vesileyle; üretimiyle, emeğiyle ve samimiyetiyle şehrimize değer katan tüm Esnaf ve Sanatkârlarımıza teşekkür ediyor, bayramın bereketini hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum.

Rabbim; kurbanlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”
 

 

Kaynak: Haber Merkezi

