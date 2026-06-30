İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye’de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2’de kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 9 bin artarak, 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.
İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı.
Bu oran erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda yüzde 21,8 olarak hesaplandı.
TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.
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