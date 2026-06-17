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EKONOMİ Haberleri

Akaryakıta bir indirim daha!

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Akaryakıta bir indirim daha!
ABD ve İran arasında barış mutabakatının imzalanması ve yeni ayrıntıların ortaya çıkmasıyla petrol fiyatları adeta çakıldı. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

ABD-İran hattında varılan mutabakata yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. ABD'nin, İran'ın petrol ve yakıt satışlarına yaptırımları askıya alacağı bildirildi. 

ABD'li üst düzey bir yetkilinin aktardığına göre, İran'ın petrol satışlarına yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına ilişkin karar, cuma günü anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte derhal yürürlüğe girecek. 

Reuters'a konuşan Amerikalı yetkili, kararın Tahran'ın petrol ihracatını kolaylaştırmak için gerekli olan bankacılık, taşımacılık ve sigorta dahil zorunlu hizmetleri kapsayacağını da söyledi. 

Söz konusu muafiyetin devamıysa İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı açması ve nükleer programı gibi Amerika'nın taleplerine yönelik performansına bağlı olacak. 

Haberin ardından Brent petrolün varil fiyatı üç ayın en düşük seviyesine inerek 79 doların altına geriledi.

ABD'nin ana petrol kontratı Batı Teksas türü ham petrolün fiyatı da yüzde 5,9 düşüşle varil başına 76 doların altına indi.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIYOR

Petroldeki yükselişin etkisinin vatandaşa daha az yansıması için getirilen eşel mobil sistemi devrede kalmaya devam ederken, petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. 

Dün 1 lira 23 kuruş indirim gelen motorine bu gece yarısından itibaren bir indirim daha geldi. Motorinin litre fiyatında uygulanan 1,66 liralık indirim, eşel mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatına 42 kuruş olarak yansıdı. 

GÜNCEL MOTORİN FİYATI

Motorin yeni indirimle birlikte İstanbul'da 64,82 liraya, Ankara'da 65,94 liraya, İzmir'de 66,22 liraya, doğu illerinde ise 67,68 liraya geriledi.

Benzinde ise bir fiyat değişimi olmadı. Benzin İstanbul'da 63,03 lira, Ankara'da 64,03 lira, İzmir'de 64,32 liradan satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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