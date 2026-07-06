Konyalı hayırsever son yolculuğuna uğurlandı

Konya’nın hayırsever isimlerinden Necati Toklu son yolculuğuna uğurlandı.

40 yılı aşkın bir süredir cami ve Kur'an kurslarının yapımı, ihyası ve desteklenmesi için Konya'yı karış karış dolaşan Toklu'nun vefatı, ailesi, yakınları ve sevenleri başta olmak üzere hayır camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Güler yüzü ve bitmeyen enerjisiyle hafızalarda yer edindi

Tatlı dili, girişimci kişiliği ve ilerleyen yaşına rağmen hiç eksilmeyen çalışma azmiyle tanınan Necati Toklu, hayır faaliyetlerine verdiği destekle Konya'da gönüllerde iz bıraktı. Cami ve Kur'an kursu projelerine sunduğu katkılarla birçok hayır hizmetinin hayata geçirilmesine öncülük etti.

Toprağa verildi

Konya'da birçok cami ve Kur'an Kursu'nun yapımına öncülük eden hayırsever Necati Toklu, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hayırsever kimliğiyle tanınan Necati Toklu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Pekyatırmacı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konyamızın hayırsever isimlerinden Necati Toklu Amcamızı dualarla ebedi âleme uğurladık. Gönlümüzde müstesna bir yere sahip olan Necati Amcamıza Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun inşaAllah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi