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KONYA Haberleri

Konya AKOM duyurdu! Gün boyu sefere çıkmayacak

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya AKOM duyurdu! Gün boyu sefere çıkmayacak
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bisiklet kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı.

Konya AKOM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bisiklet taşıma imkanı sunan Bisiklet Tramvayı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle araç bugün gün boyunca hizmet veremeyecek.

Yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğü belirtilirken, tramvayın yeniden hizmete alınması için ekiplerin çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlardan yaşanabilecek aksaklık nedeniyle anlayış göstermelerini isteyerek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

(Berna Ata)

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