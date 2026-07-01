Konya AKOM duyurdu! Gün boyu sefere çıkmayacak

Konya AKOM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bisiklet taşıma imkanı sunan Bisiklet Tramvayı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle araç bugün gün boyunca hizmet veremeyecek.
Yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğü belirtilirken, tramvayın yeniden hizmete alınması için ekiplerin çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.
Yetkililer, vatandaşlardan yaşanabilecek aksaklık nedeniyle anlayış göstermelerini isteyerek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
BİLGİLENDİRME— Konya AKOM (@KonyaAkom) July 1, 2026
Bisiklet Tramvayımızda meydana gelen teknik arıza nedeniyle araç, bugün gün boyunca hizmet veremeyecektir.
Anlayışınız için teşekkür eder, gerekli çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bilgilerinize sunarız.
(Berna Ata)