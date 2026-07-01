Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında Başkan Altay’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken, bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır” dedi. Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bizlere her zaman yol gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyor; Rabbimden bu önemli görevde mahcup etmemesini niyaz ediyorum. Ülkemize, milletimize ve Konya’mıza hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken, bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır” dedi. Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bizlere her zaman yol gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyor; Rabbimden bu önemli görevde mahcup etmemesini niyaz ediyorum. Ülkemize, milletimize ve Konya'mıza hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın başarısının gurur verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaparak ülke ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

"YEDİ YILLIK YOĞUN DİPLOMASİNİN SONUCUNDA GELEN BAŞARININ, TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ DAHA DA ARTIRACAĞINA İNANIYORUM”

Fas'ın Tanca şehrinde düzenlenen, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği UCLG Dünya Konseyi'nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak büyük bir farkla Dünya Belediyeler Birliği Başkanı'na seçilmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Yedi yıllık yoğun diplomasinin sonucunda gelen bu başarının, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken, bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. Bu önemli başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

"BİZLERE HER ZAMAN YOL GÖSTEREN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM”

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikleri, takdirleri ve güçlü destekleri bizler için büyük bir gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini; ülkemizin yerel yönetim tecrübesini, eser ve hizmet belediyeciliği anlayışını ve Konya Modeli Belediyeciliği dünyada en güzel şekilde temsil etmek için bir emanet olarak görüyorum. Bizlere her zaman yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor; Rabbimden bu önemli görevde mahcup etmemesini niyaz ediyorum. Ülkemize, milletimize ve Konya'mıza hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.



Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu