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KONYA Haberleri

Sarayönü’nde hayvan sağlığı için kapsamlı tarama

Bekir Turan
Muhabir

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Sarayönü’nde hayvan sağlığı için kapsamlı tarama
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Sarayönü’nde gerçekleştirilen hayvan sağlığı taramaları kapsamında işletmeler ziyaret edildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarının erken teşhis edilmesi ve olası salgınların önlenmesi amacı ile saha çalışmalarını sürdürüyor. Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, ilçe genelinde hayvancılık işletmelerinde sağlık taramaları gerçekleştirdi. 

Hayvanlara sağlık kontrolü yapıldı

Ekipler, işletmelerde bulunan hayvanların genel sağlık kontrollerini yaparak olası hastalıkları değerlendirdi. Hayvanların sağlık kontrollerini yaparken aynı zamanda hayvan yetiştiricilerine de hastalıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. 

Üreticilere biyogüvenlik uyarısı

Yetkililer, hayvan sağlığını korumak, üreticileri desteklemek ve güvenilir hayvansal üretimi sürdürebilir hale getirmek amacı ile benzer saha çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Hastalıkların önlenmesinde  erken teşhis kadar işletmelerde alınacak biyogüvenlik önlemlerinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

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