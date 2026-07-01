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KONYA Haberleri

Konya’nın iki komşu ilçesinde aynı acı! Başkan duyurdu

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’nın iki komşu ilçesinde aynı acı! Başkan duyurdu

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 

Acı haberi Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu paylaştı.  

Başkan Öztoklu yaptığı paylaşımda;"Baş Mahallemizde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden Yenice Mahallemizden hemşerimiz Ramazan Korkmaz'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ramazan Korkmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Benzer acı dün Akşehir'de yaşandı

Benzer bir kaza dün komşu ilçe Akşehir'de yaşanmıştı. Akşehir'in Ortaca Mahallesi Mezaryüzü mevkisinde, 76 yaşındaki Tahsin Coşkun'un kullandığı traktör, yamaç araziden geçerken devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

(Berna Ata)

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